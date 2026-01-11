Usaban a mellizas de 7 años para vender droga

En una serie de allanamientos para combatir el narcotráfico, los oficiales que participaron del procedimiento se encontraron tres niños en situación de vulnerabilidad que eran utilizados para la venta de drogas.

Según lo informado por los voceros abocados al caso, se llevó a cabo un total de 69 operativos entre la ciudad santafecina de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, los barrios Las Flores y Plata de Rosario ya que estos lugares eran investigados por seis fiscales frente a casos de violencia y un homicidio, entre los conflictos, se involucró como herido a un menor de siete años.

Los pequeños hallados en los operativos son dos mellizas de siete años en un domicilio y un nene de 11, en otra casa que era utilizada como punto de venta y fraccionamiento de estupefacientes, los tres en situaciones de vulnerabilidad y fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez.

Es fiscal a cargo aseguró que los niños estaban en situación de vulnerabilidad y destacó que “es algo frecuente que venimos observando en casos de microtráfico donde el narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad y de menores de edad”.

Además, aseguró que los usaban para comerciar estupefaciente, hacían pasamanos, tenemos captadas secuencias fílmicas de personal policial que hizo tarea de campo.

Por último, sostuvo que “son chicos y chicas que estaban con sus familias que se dedican a esa actividad”, mientras que fuentes oficiales señalaron que los padres de los menores “no están detenidos”.

En las requisas se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibre y municiones, 1 kilo de cocaína -entre fraccionada y sin fraccionar, vehículos, gran cantidad de teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para corte y fraccionamiento de drogas.