Grave accidente en Ensenada dejó un joven peleando por su vida

Un violento accidente de tránsito se registró durante la jornada de este sábado en la ciudad de Ensenada y dejó como saldo a dos jóvenes gravemente heridos, luego de que la motocicleta en la que circulaban colisionara contra un automóvil. El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes del rodado menor debieron ser trasladados de urgencia a un centro de salud, donde permanecen internados.

El siniestro vial ocurrió en las últimas horas en la intersección de las calles Garay y Bossinga, una zona de tránsito frecuente. Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta en la que viajaban un joven de 22 años y una acompañante chocó contra un vehículo, provocando la inmediata intervención de personal policial y servicios de emergencia.

El conductor de la moto fue quien sufrió las heridas más graves: tras el impacto, quedó inconsciente sobre la calzada y debió ser asistido en el lugar antes de ser derivado de urgencia al hospital.

Según informaron fuentes consultadas por Trama Urbana, el joven se encontraba internado en terapia intensiva al cierre de esta edición y presentaba un traumatismo de cráneo severo, además de una fractura de fémur en tres partes, fractura de clavícula y lesiones en el omóplato derecho, por lo que su estado de salud es delicado y permanece bajo estricta observación.

Por su parte, en lo que respecta a la acompañante también resultó con lesiones de consideración. Si bien se encontraba consciente al momento de ser asistida, sufrió múltiples golpes producto del impacto y una fractura expuesta en la rodilla derecha, motivo por el cual quedó internada para recibir tratamiento médico especializado, aunque su estado es estable.

Efectivos de la Policía de Ensenada llevaron adelante las pericias correspondientes en el lugar del hecho para determinar la mecánica del choque y establecer responsabilidades. Durante varias horas, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido en la zona hasta que se concretó el retiro de los vehículos involucrados y se normalizó la circulación.