Violenta riña en las inmediaciones del Bingo terminó con cuatro detenidos

Un violento episodio se registró en las últimas horas en las inmediaciones del Bingo de La Plata, en Diagonal 80, donde una riña en la vía pública dejó como saldo a un hombre con heridas cortantes de gravedad y una importante pérdida de sangre, además de cuatro personas detenidas.

El operativo se inició tras una alerta emitida por la operadora del Centro de Operaciones Municipal (COM), que derivó la intervención de los móviles de seguridad al lugar. Al arribar, el personal encontró a un hombre quien presentaba lesiones graves producto de cortes, por lo que la situación requirió una rápida intervención para evitar que el conflicto escalara.

Según se informó, la víctima se trasladó junto a otro individuo no identificado hasta una vivienda ubicada en calle 116 entre 40 y 41, donde presuntamente se encontraban los agresores. Ante esta situación, se desplegó un amplio operativo preventivo.

Al llegar al lugar señalado, se produjeron disturbios entre varios hombres no identificados, quienes, de acuerdo a las primeras averiguaciones, ejercerían de manera ilegal la actividad de “trapitos” en la zona del bingo, lo que habría sido el origen del enfrentamiento inicial.

Como consecuencia de los incidentes, cuatro masculinos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.