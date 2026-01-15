Persecución, choque y disparos en Punta del Este: un auto argentino fue abandonado tras intenso operativo

Un automóvil con matrícula argentina protagonizó este jueves un grave episodio policial que comenzó en la zona de La Barra y culminó en el ingreso a la Península de Punta del Este.



El vehículo se dio a la fuga rumbo a Maldonado y fue perseguido por dos móviles policiales. Durante la huida, el rodado chocó contra un patrullero y continuó su marcha hasta ser interceptado en la rotonda de ingreso a la Avenida Gorlero.



Al verse cercados, los ocupantes abandonaron el automóvil y escaparon a pie, lo que motivó un amplio operativo en la zona. En el procedimiento intervinieron efectivos de Policía Caminera, URPM, Grupo de Intervención Rápida (GIR), Guardia Republicana, cadetes de la Escuela de Oficiales y personal de la Seccional 10ª, con apoyo de Tránsito de la Intendencia de Maldonado. Hasta el momento, pudieron detener a un individuo.

Durante el operativo se registraron disparos de arma de fuego, aunque no se reportaron personas heridas. Policía Científica trabaja en el lugar realizando las pericias para esclarecer lo ocurrido y dar con los demás prófugos.