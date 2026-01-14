Tragedia en Los Hornos: dos nenas y una mujer murieron en un incendio

Un incendio ocurrido este martes por la noche en una vivienda de la localidad platense de Los Hornos terminó en una tragedia. El siniestro se registró en una casa ubicada en la zona de calle 57 entre 152 y 153, donde fallecieron dos niñas de 7 y 4 años y una mujer de 27.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se habría iniciado cuando un niño de 3 años, identificado como Eitan Pérez, jugaba con un encendedor y prendió fuego ropa y un colchón dentro de la vivienda. En el lugar se encontraban su hermana Aldana Pérez, de 17 años, junto a Celeste Villalba, de 27, y las hijas de esta última, Pilar, de 7, y Aitana, de 4.

De acuerdo al testimonio de la joven, ella logró salir del domicilio junto al menor de 3 años, pero las otras tres personas quedaron atrapadas en el interior. Al arribar los Bomberos del cuartel de Los Hornos y una ambulancia del SAME (unidad N° 6), se constató que Celeste Villalba y sus dos hijas ya se encontraban sin vida.

En el lugar trabajaron personal policial, bomberos y servicios de emergencia.