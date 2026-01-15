Las provincias enfrentan vencimientos de deuda por USD 2.500 millones

Las provincias argentinas deberán afrontar este año vencimientos de deuda que, en conjunto, rondan los USD 2.500 millones. El escenario se presenta complejo y abre discusiones con el Gobierno nacional, que evalúa distintos mecanismos de apoyo para evitar que la presión sobre las cuentas locales derive en un impacto mayor sobre el mercado cambiario.

Dentro de ese total, la provincia de Buenos Aires concentra los compromisos más elevados, con pagos que alcanzan los USD 784 millones. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con USD 376 millones; Santa Fe, con USD 240 millones; Córdoba, con USD 225 millones; Neuquén, con USD 179 millones; y Chubut, con USD 119 millones.

La situación no es homogénea en todo el país. La Rioja presenta un cuadro particular, ya que en 2024 declaró el incumplimiento de sus compromisos, una decisión que generó malestar en la administración nacional y encendió alertas sobre la capacidad de pago de otras jurisdicciones en un contexto financiero más restrictivo.

El calendario de vencimientos comienza de manera inmediata. Tierra del Fuego deberá cancelar USD 6 millones la próxima semana, mientras que durante enero se concentrarán pagos por USD 107 millones correspondientes a Chubut, Córdoba y Neuquén. En febrero, en tanto, se sumarán USD 122 millones adicionales entre Córdoba, Neuquén, Entre Ríos y Chaco.

En paralelo, el mercado sigue de cerca las emisiones recientes realizadas por algunas provincias. Córdoba colocó USD 725 millones en junio pasado a una tasa cercana al 10%, Santa Fe logró financiamiento por USD 800 millones al 8% y la Ciudad de Buenos Aires se endeudó por USD 600 millones al 7,8%. Estos compromisos, sumados a los vencimientos inmediatos, configuran un panorama exigente que genera preocupación en el Gobierno nacional, donde temen que una mayor demanda de dólares por parte de las provincias vuelva a presionar sobre el tipo de cambio.