“El amor de mi vida”: el dolor del novio de la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia

El novio de Valeria Schwab, la mujer que fue hallada asesinada en Comodoro Rivadavia, habló en medio de la conmoción por el caso y expresó que ella era del “amor de mi vida”, mientras que las autoridades investigan el caso como un posible femicidio al constatarse que la víctima sufrió extrema violencia.

En diálogo con medios locales, Franco, quien era la pareja de Schwab, expresó el dolor que siente tras el crimen y contó cómo fue el último diálogo que mantuvo con la víctima.

“Era una excelente persona, era el amor de mi vida”, manifestó el hombre, quien sostuvo que se trató de un femicidio y que la Policía no actuó como corresponde, debido a que fueron los propios familiares quienes encontraron a la mujer asesinada en las inmediaciones del cerro Chenque.

Franco relató que en la noche del martes ella salió a caminar y que, durante el recorrido, hablaron por celular, hasta que a las 23.00 dejó de responderle.

Con el paso de las horas y al observar que no regresaba a su casa, familiares y amigos decidieron emprender la búsqueda, lo que permitió que el miércoles 14 de enero por la madrugada la mujer fuese encontrada sin vida.

“Fuimos por el Club Náutico y toda la costa. Cerca de las tres de la mañana encontramos una zapatilla. Después subimos unos escalones y ahí estaba el cuerpo”, contó Franco.

El hombre sostuvo que durante esas horas de búsqueda no tuvieron la ayuda de la Policía y que recién aparecieron los primeros efectivos cuando confirmaron la muerte: “Buscaban desde arriba con una linterna que no alumbraba nada”.

El fiscal Marcelo Cretton indicó que todavía resta que se conozcan resultados de pruebas importantes, pero que el caso “presenta todas las características de una muerte violenta forzada”.

Un dato aportado por el fiscal y que llamó la atención es que el celular de la víctima fue encontrado a casi 200 metros de donde hallaron el cuerpo de Valeria.