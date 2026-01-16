Barrio Norte: Robaron en un pet shop durante la madrugada

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un comerciante de Barrio Norte, donde un pet shop fue violentado durante la madrugada en calle 10, entre Diagonal 77 y 42, a menos de dos cuadras de Plaza Italia. El episodio ocurrió alrededor de las 3.40, cuando sonaron las alarmas del local y un vecino alertó al propietario.

Según relató el dueño del comercio, el delincuente actuó con total impunidad y tuvo tiempo suficiente para forzar el ingreso. Primero rompió la cerradura de la reja y luego destrozó la puerta de blindex, tras patearla reiteradas veces y finalmente romperla con una piedra de gran tamaño. Todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Por estas horas, el comerciante aún no pudo determinar qué elementos fueron robados, ya que debe aguardar la intervención de los peritos. Sin embargo, destacó el importante daño material sufrido, que incluye la reposición de la puerta, la reparación de la reja y la cerradura, además de la necesidad de reforzar la seguridad del local.

Visiblemente afectado, el propietario señaló a la RED92 que este no es un hecho aislado: aseguró que ya sufrió más de diez robos y expresó su cansancio tras más de 20 años de trabajo en el barrio. “No sabemos qué hacer”, lamentó, al tiempo que remarcó la falta de respuestas y prevención, pese a tratarse de una zona muy transitada.

El episodio vuelve a poner en agenda la preocupación de comerciantes y vecinos por la inseguridad en Barrio Norte, donde reclaman mayor presencia policial y medidas concretas para evitar que estos hechos se repitan.