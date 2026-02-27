Incendio en pleno centro de La Plata: vecinos alertaron por posible gente atrapada

Antes de las 23.30 horas del jueves, vecinos de distintas zonas céntricas de La Plata alertaron por un incendio que se desató en un edificio ubicado en calle 61 entre 5 y 6, a pocas horas del inicio del viernes.



Según el relato de testigos, “se sintió un fuerte olor a humo y enseguida llegaron los bomberos”. El humo comenzó a hacerse cada vez más intenso, lo que generó preocupación entre los frentistas y transeúntes de la zona.



De acuerdo con los primeros reportes, varias dotaciones de Bomberos y ambulancias se hicieron presentes en el lugar. Conforme a testimonios recogidos en el sitio, habría personas atrapadas, motivo por el cual se montó un importante operativo de rescate y asistencia sanitaria.



Al cierre de esta nota, los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar las llamas y despejar el área, mientras se evalúa la situación de los afectados.