Escapaba de la Policía y chocó contra un colectivo

Un hecho de inseguridad se registró en la zona de 90 y 163, cuando un hombre interceptó a un vecino y, tras intimidarlo con un revólver, le sustrajo su Fiat Mobi. El asaltante no actuó solo: al menos dos cómplices lo respaldaban a bordo de un Toyota Corolla, vehículo en el que finalmente lograron escapar.

Personal policial que patrullaba el área fue alertado de inmediato y comenzó una persecución. El sospechoso huyó hasta 66 y 189, donde terminó colisionando contra un colectivo de la línea 506. A raíz del impacto perdió el control del rodado y fue reducido en el lugar por los efectivos.

Al constatar su identidad, se determinó que el detenido tenía un pedido de captura desde febrero, en el marco de una causa que incluye cargos por lesiones leves, tenencia y portación ilegal de arma de fuego, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre .22 sin numeración visible y con municiones, además de dinero en efectivo, una mochila con gas pimienta, un martillo, guantes y un pasamontañas, y tres teléfonos celulares.