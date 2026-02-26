Piden la nulidad de la condena a Lucas Pertossi en el caso Báez Sosa

La Defensoría del Pueblo de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia contra Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido durante el verano de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell.

Pertossi es uno de los tres jóvenes que recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, al tiempo que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Cirto Pertossi fueron condenados a reclusión perpetua por su coautoría por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

La presentación in pauperis fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado Hugo Tomei. Además, el letrado argumentó que el joven no contó con un debido proceso al compartir abogado con el resto de los implicados

Conforme al escrito, el defensor pidió que se lleve a cabo un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”. Asimismo, considera que hubo una violación del derecho de defensa de Pertossi durante el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores como consecuencia de presuntos “intereses contrapuestos entre los acusados y un patrocinio técnico común e indiferenciada”.

Cuestiona el relato

En el mismo texto aseguro a que hubo una escasez de exactitud que se le juzgó al implicado, al tiempo que menciona que se detectaron vicios desde la etapa de instrucción. En consonancia, cuestiona la creación de un relato de los hechos que, según sostiene, no coincidiría con las pruebas recolectadas.

Entre otras cosas, asegura el letrado asegura que la propia sentencia reconoció que el chico “no fue observado golpeando a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento”.

En este sentido, la defensa reclama que el máximo tribunal revise esa resolución, ya que la participación de Pertossi habría sido diferente a los demás rugbiers en el asesinato del joven de 18 años ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.