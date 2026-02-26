Siete robos en dos meses: el triste récord de un jardín de Altos de San Lorenzo

Uno de los blancos predilectos de los delincuentes son las instituciones educativas y, en ese marco, un establecimiento de nuestra ciudad cuenta con el triste de récord de haber sufrido siete robos en lo que va del año.

Se trata del Jardín de Infantes Nº 912 de Altos de San Lorenzo, que actualmente se encuentra en obra, por lo que los niños asisten a clases en aulas modulares adaptadas.

La institución funciona en containers ubicados 77 y 133, y en apenas estos dos meses del 2026 sufrieron una gran cantidad de ataques delictivos.

Uno de los últimos episodios se registró en los últimos días, donde además de llevarse cualquier objeto de valor, los implicados también provocaron destrozos, justo cuando está por comenzar el nuevo ciclo lectivo.

Entre todos los robos, ya sustrajeron elementos de cocina, parlantes, equipos de aire acondicionado, tablets y varios electrodomésticos, además de materiales pedagógicos.