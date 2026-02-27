Murió un motociclista tras impactante choque en City Bell

Diez personas ya perdieron la vida en lo que va del 2026 en diferentes accidentes de tránsito en la región, sumando las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. El último de los casos sucedió ayer en City Bell, después de que el damnificado estuviera internado varias horas tras sufrir un choque.

La víctima fatal fue identificada como Federico Baigorria, un motociclista de 33 años que se encontraba internado en estado crítico tras haber sufrido un fuerte accidente el pasado 21 de febrero en la zona de 489 y Camino Belgrano.

Del incidente participaron en total tres vehículos: un Peugeot 208, un Chevrolet Spin y la motocicleta Gilera Smash en la que iba el fallecido. Por razones que aún se investigan, la moto quedó debajo del Peugeot luego del impacto, dejando gravemente herido a Baigorria.

Si bien lo llevaron de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, falleció ayer a raíz de sus graves heridas. Los conductores de los automóviles que participaron en el siniestro fueron identificados y quedaron imputados en la causa.

Cabe mencionar que, tras la confirmación del deceso, la Fiscalía a cargo de la investigación recaratuló el expediente como “homicidio culposo” y ordenó nuevas pericias para determinar las responsabilidades en el hecho. De igual modo, las tareas investigativas continúan mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas realizadas en la escena del choque.

Por último, las autoridades realizan el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, para poder determinar de manera fehaciente cómo fue que se dio el siniestro vial que terminó de manera fatal. Con este caso, el tránsito en La Plata ya cuenta con 10 muertes en lo que va del 2026.