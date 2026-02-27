Hogar del Padre Cajade: oscuros detalles de un terrible caso de abuso sexual

En las últimas horas se conoció una aberrante denuncia por casos de abuso sexual en el Hogar del Padre Cajade, institución que funciona como un refugio contra la violencia y el abandono hace más de 30 años en la ciudad de La Plata.

Fuentes señalaron que el acusado es un militante de derechos humanos y familiar de desaparecidos durante la dictadura. Además de su rol como educador dentro del hogar, ocupaba un cargo jerárquico en el área de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, del cual fue desvinculado tras conocerse la causa.

De igual modo, voceros señalaron que la denuncia fue presentada hace al menos dos semanas, donde relataron una serie de hechos de abuso que habrían tenido lugar alrededor de 2015 y se repitieron durante varios años.

En total, serían al menos seis episodios, aunque oficialmente solo se realizaron dos denuncias. Precisamente, algunos de los denunciantes hoy ya son mayores de edad, de entre 25 y 18 años.

Si bien el caso se manejaba con cierto hermetismo, no fue hasta después de la presentación judicial, el caso empezó a circular con más fuerza a partir de una nota publicada en el local El Editor Platense, donde aseguraron que el implicado era uno de los adultos que se quedaba a cargo durante los turnos nocturnos.

De igual modo, trascendió que los damnificados temían realizar la denuncia porque aseguraron que el acusado cuenta con “mucho poder” y los había amenazado en reiteradas ocasiones.

En cuanto al apuntado, este medio pudo confirmar que cuenta con un amplio historial en la función pública: además de ser docente, trabajó de forma intermitente en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y luego fue nombrado miembro del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia como director de Región de Casas de Cuidado para las Niñeces y Adolescencia.

En lo que respecta a sus trabajos en el SPB, se desempeñó como empleado administrativo de la Unidad 9; en ese lugar, ingresó en el 2022, se fue con reserva de cargo en el 2024, pero volvió en mayo del 2025 y apenas meses después pidió la baja. Además, este medio pudo constatar que trabajó en el Ministerio de Desarrollo.