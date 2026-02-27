Se realiza una audiencia preliminar clave en el caso Loan, a más de un año de su desaparición

La primera audiencia preliminar al juicio del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se realizará este viernes en la ciudad de Corrientes.

La jornada se llevará a cabo desde las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 de esa provincia, será virtual y se transmitirá a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

El fiscal general Carlos Schaefer representará al Ministerio Público Fiscal, al tiempo que estarán presentes la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

Las partes debatirán las pruebas y la lista de testigos que prestarán testimonio en el debate oral y público que, hasta el momento, no tiene fecha.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan); la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel (encubrimiento); Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario.

Los otros implicados por el supuesto entorpecimiento de la investigación son Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Entre los delitos que se les endilgan a estos diez acusados se destacan privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales.

Fermín Amado Ceroleni (Corrientes), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (Río Negro) son los tres jueces seleccionados para llevar a cabo la audiencia.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 cuando concurrió junto a su padre, José Peña, a la vivienda de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, donde almorzó y luego se dirigió a un naranjal.