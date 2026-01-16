Golpeó a su pareja hasta que no pudo caminar

Un hombre de 61 años quedó detenido en prisión preventiva tras haber recibido cargos por agredir física y verbalmente a su pareja, en el marco de un hecho de violencia ocurrido en la provincia de Río Negro.

Tal como informó el Ministerio Público Fiscal rionegrino, la medida cautelar fue avalada por el juez de Garantías, que consideró acreditados los riesgos procesales y la necesidad de resguardar a la víctima.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría ejercido violencia contra la mujer en un contexto de pareja, lo que dio origen a una causa encuadrada en delitos vinculados a la violencia de género.

La fiscalía señaló que el imputado increpó a la víctima y la golpeó violentamente en distintas partes del cuerpo, cuando en el lugar se encontraba la hija, de 14 años, de la mujer que intentó resguardar a sus hermanos, mientras daba aviso al abuelo.

En línea, un vecino escuchó los gritos y llamó al 911 que dio lugar a la llegada de los efectivos policiales, junto al abuelo de la menor, que frenaron la agresión. Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió múltiples lesiones que incluso le impidieron desplazarse por sus propios medios.

La defensa planteó la posibilidad de aplicar otras medidas que permitieran resguardar la integridad de la mujer y trabajar a su vez en la adicción al alcohol del señalado.

En ese marco, propuso una prohibición de acercamiento, la colocación de dispositivos duales entre otras opciones orientadas a abordar la problemática de consumo abusivo, con el objetivo de que el imputado pudiera sostener su actividad laboral y acceder a tratamientos vinculados a esa adicción.

La Fiscalía, por su parte, fundamentó su pedido de prisión preventiva que finalmente regirá durante el plazo de la investigación penal preparatoria, mientras continúan las medidas para reunir prueba y avanzar con el proceso judicial.