Dos menores fusilaron a un joven durante un atraco

Dos delincuentes menores de edad asesinaron de un disparo en la cabeza a un joven durante un salvaje robo que se materializó en Tucumán y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, en las que se constata que la víctima no se resistió al hecho delictivo.

El crimen sucedió en el barrio de Alderetes cuando los implicados, de 16 y 17 años, iban a bordo de una moto y uno de ellos se bajó, amenazó al joven y le quitó las pertenencias. A partir de allí, amagó con escaparse junto a su cómplice, pero sin embargo regresó y le pegó un tiro en el cráneo a la víctima, quien jamás buscó defenderse ni resistirse.

Joaquín Ibarra (21), cayó al piso y empezó a convulsionar, y los vecinos que lo vieron arrojado se comunicaron con el 911 y una ambulancia lo trasladó hasta un centro médico.

Pese a los esfuerzos de los galenos, el muchacho perdió la vida poco después, sin que se pudiera hacer nada por él, y en las próximas horas su cuerpo será sometido a la correspondiente operación de autopsia.