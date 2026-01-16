Los dolorosos mensajes de adiós a la familia que murió en un incendio en Los Hornos

Un encendedor, un niño de tres años y una tragedia que dejó el fuego fueron los elementos de un hecho lamentable que tuvo lugar en la localidad de Los Hornos y que dejó como saldo una madre y sus dos niñas pequeñas fallecidas.

Tal como anticipó diario Hoy en exclusiva, el trágico episodio se desató cerca de las 19:00 y las víctimas fueron Celeste Villalba (27), y sus hijas Pilar (7), y Ahitana (4), quienes murieron en el lugar. Ahora el hecho es investigado por la justicia y se aguardaban los resultados de las pericias oficiales.

“Que en paz descansen. Mi vecina y las amiguitas de mi hijo, qué desesperante”, escribió una de las frentistas de la zona. “Amiga mía, aún no me lo creo. Volá bien alto vos y las nenas. Mucha fuerza para tu familia. Solo me queda recordarte a vos y a las gordas con una hermosa sonrisa”, afirmó.

“Amiga de mi alma, mi gorda segundera, mi compañera, te voy a extrañar”, escribió una joven en su perfil de Facebook profundamente conmocionada luego de conocer el triste y fatídico episodio.

“Amiga, quien entienda el por qué, que me explique”, podía leerse en otra publicación. “Porque ayer estábamos meta joda y hoy despertar con esta noticia… no caigo. Te voy a extrañar, guacha, porque ustedes tenían toda una vida por delante”, agregaba.

“Ay, Celes, no lo puedo creer. Qué injusta es la vida, te fuiste con tus dos hijas. Descansá en paz. Siempre te voy a recordar”, expresó otra de sus allegadas. “Qué tristeza, por Dios. El barrio está de luto. Dios bendiga a toda esa familia”, escribió otro de sus amigos.

Cabe mencionar que el triste episodio sucedió en la zona de 57 y 153, cuando, según indicaron fuentes consultadas por Trama Urbana, se desató un terrible incendio en una vivienda, cuyas llamas se expandieron a gran velocidad.

Si bien todavía se investiga, la principal hipótesis es que otro niño de 3 años que estaba en la casa (familiar de las víctimas) estaba jugando con un encendedor. Habría sido en ese momento que se prendió fuego el lugar. La hermana mayor del menor logró sacarlo, pero el resto de la familia quedó atrapada en la propiedad.