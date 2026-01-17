Murió la mujer que se prendió fuego en la comisaría

La mujer que se prendió fuego en una comisaría de Misiones tras la detención de uno de sus hijos falleció a raíz de las quemaduras sufridas.

El hecho ocurrió a comienzos de enero cuando Laura Delmas (63) ingresó a la guardia de prevención de la comisaría de Campo Grande y se prendió fuego frente a los efectivos policiales.

Permaneció internada en terapia intensiva con el 35% de su cuerpo quemado, principalmente en el rostro y la vía aérea, hasta su deceso.