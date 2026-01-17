Furia al volante en La Plata: un automovilista atacó a golpes a un chofer de la línea 273

Un grave episodio de violencia vial se registró en la ciudad de La Plata, donde un chofer de la línea 273 fue agredido físicamente por el conductor de un vehículo particular tras una discusión de tránsito. El hecho ocurrió en la zona de 77 y 135 y generó momentos de extrema tensión entre los pasajeros que se encontraban a bordo de la unidad.

Según relataron testigos, el conflicto se inició cuando una camioneta obstaculizó el paso del colectivo. Lejos de resolverse con un intercambio verbal, el automovilista descendió del vehículo en un evidente estado de furia y comenzó a golpear al chofer mientras este permanecía en su asiento. La situación se tornó caótica y provocó gritos y desesperación entre quienes viajaban en el transporte público.

Algunos pasajeros intentaron intervenir para frenar la agresión, mientras otros pedían ayuda ante la posibilidad de que el atacante ingresara al colectivo. La escena quedó marcada por el miedo y la impotencia, en un contexto donde la violencia en el tránsito parece escalar sin control.

El chofer sufrió lesiones leves, aunque quedó visiblemente afectado por el ataque. Tras el incidente, se dio aviso a la policía, mientras se investigaba la identidad y el paradero del agresor. El servicio se vio interrumpido momentáneamente debido a lo ocurrido.

El hecho volvió a poner en el centro del debate la inseguridad que enfrentan a diario los trabajadores del transporte público y la creciente intolerancia en las calles. Desde distintos sectores se insiste en la necesidad de reforzar medidas de prevención y concientización para evitar que situaciones de tránsito deriven en hechos de violencia física.

Cabe mencionar que todo quedó filmado por los dispositivos de vigilancia que poseen las unidades, por lo que el análisis de las mismas será clave para poder determinar las razones de lo sucedido e identificar al implicado, del que nada se sabía al cierre de esta edición.

Muerte en Berisso

Por su parte, en la ciudad de Berisso, un comerciante de 48 años fue hallado muerto en su vivienda de la zona de 151 y 14, informaron voceros oficiales a Trama Urbana.

Fuentes aseveraron a este multimedio que en el lugar no se registraron accesos forzados ni faltaban objetos de valor, por lo que los investigadores apuntan a otro tipo de hipótesis.

Según trascendió, el fallecido tenía 48 años y desde su entorno contaron que atravesaba una profunda depresión por problemas de variada índole.