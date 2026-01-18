Mató a puñaladas a su hijastro tras una discusión

Una violenta discusión familiar terminó en una tragedia, debido a que un hombre de 34 años asesinó a puñaladas a su hijastro, presuntamente, durante un altercado con armas blancas. Luego, cuando los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar de los hechos, la tensión se incrementó y los vecinos les arrojaron todo tipo de objetos contundentes.

El episodio se registró ayer en una vivienda ubicada en la calle Orquídeas en el barrio de emergencia Maquinista Savio, en la ciudad bonaerense de Escobar. Según la información que trascendió, el acusado mantuvo una riña con la víctima, aunque los motivos por el momento se desconocen. Lo cierto es que mató a cuchillazos al adolescente de 16 años.

Aparentemente, todo comenzó con un cruce de palabras que fue subiendo el tono, hasta que, en un momento dado, el agresor extrajo un arma blanca con la cual atacó al menor. El cuerpo del chico fue hallado sin vida tirado en el patio de la finca y cuando los oficiales procedieron a aprehender al sospechoso, la situación se desmadró por completo.

Un grupo de vecinos se oponía a su arresto y, en un principio, impidió que el personal policial se retire junto al señalado arrojando todo tipo de objetos contra los uniformados y el imputado. Por tal motivo, los efectivos pidieron apoyo y se realizó un dispositivo de seguridad.

Quedó internado

Los agentes intentaron mediar de forma verbal con los frentistas para disuadirlos y que desistan de su actitud. Sin embargo, los voceros señalaron que los mismo se volvieron más violentos y debió intervenir el Grupo de Apoyo Departamental de Escobar y Pilar para contener a la multitud.

En tanto, tres mujeres de la multitud quedaron detenidas, identificadas como K.R, de 19 años, E.F, de 40 y F.V de 44.

El adolescente fue identificado luego como Juan Cruz, mientras que el acusado tuvo que ser trasladado hasta el hospital local debido a que presentaba heridas cortantes. En ese marco, quedó internado en el nosocomio bajo una estricta vigilancia de las fuerzas de seguridad mientras se inició la investigación para esclarecer el hecho.