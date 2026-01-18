Murió la joven que se arrojó del puente de Gonnet

La joven de 24 años que se lanzó desde el puente peatonal ubicado en la intersección de Camino Centenario y calle 501, en la localidad de Gonnet, falleció en las últimas horas luego de permanecer internada en estado crítico. La víctima había sido trasladada de urgencia al Hospital San Roque, donde fue asistida por el personal médico, que pese a los esfuerzos no logró salvarle la vida.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde y generó un amplio despliegue de servicios de emergencia en la zona norte de La Plata. Efectivos policiales y una unidad del SAME acudieron al lugar tras ser alertados por testigos que presenciaron la caída en plena hora pico, cuando el tránsito vehicular y peatonal era intenso.

Según las primeras informaciones, la joven subió sola al puente peatonal y se lanzó de espaldas hacia la calzada. Testigos indicaron que no advirtieron la intervención de terceras personas. La víctima fue identificada por sus iniciales como N.L.P.

La investigación quedó a cargo de la Justicia y fuentes médicas detallaron que la víctima había sufrido fracturas múltiples en la base del cráneo, neumotórax, sangrado cerebral.