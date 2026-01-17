Buscan intensamente en Neuquén a la hermana de Marcos Acuña

La Policía de Neuquén activó un protocolo de búsqueda urgente para dar con el paradero de Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, quien fue vista por última vez en la ciudad de Zapala.



La mujer es hermana de Marcos “Huevo” Acuña, futbolista de River Plate y campeón del mundo con la Selección argentina. Su desaparición generó una inmediata movilización en la comunidad y un amplio despliegue policial en la zona, con recorridas y tareas de rastrillaje.



Desde el entorno familiar informaron que Fabiana padece esquizofrenia, situación que incrementa la preocupación por su estado de salud y la necesidad de que reciba atención médica. Su madre, Sara, expresó: “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”.



Vecinos y allegados también se sumaron a la búsqueda mediante la difusión del caso en redes sociales y la colaboración con las autoridades. La Policía solicita que ante cualquier información se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o con el 101.



La localidad de Zapala, donde nació el jugador y donde aún reside gran parte de su familia, permanece en vilo a la espera de novedades sobre el paradero de Fabiana Muñoz.