Hallaron sin vida a otro soldado del Ejército Argentino

El Ejército Argentino informó este sábado la muerte de uno de sus soldados, quien fue hallado sin vida en su vivienda del partido bonaerense de Quilmes, en un hecho que vuelve a poner el foco en los fallecimientos ocurridos dentro de las Fuerzas Armadas durante el pasado mes de diciembre.

Según el comunicado oficial, el episodio se registró alrededor de la medianoche del 16 de enero y actualmente es investigado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja para determinar las circunstancias del deceso.

La fuerza detalló que el militar pertenecía al Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas”. Fueron sus propios familiares quienes dieron aviso a las autoridades tras encontrarlo sin vida en el domicilio.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre las circunstancias de la muerte.