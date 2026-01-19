En estado crítico tras accidentarse con su moto en Romero

Los accidentes de tránsito no cesan en nuestra ciudad y en las últimas horas hubo que lamentar uno nuevo, con resultados gravísimos ya que la víctima que lo protagonizó se encuentra internada en estado desesperante, señalaron ayer desde la fuerza.

De acuerdo a los voceros, todo se inició durante la madrugada del domingo en la avenida 520 entre 165 y 166, a la altura de Melchor Romero. Por allí circulaba una mujer a bordo de una moto Mondial Max de 110 cilindradas cuando, por razones desconocidas hasta el momento, perdió el control de la misma, derrapó y quedó tendida en la cinta asfáltica.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal policial y poco después se hizo presente un patrullero. Los agentes corroboraron la gravedad del asunto al ver a la damnificada tirada en el suelo, inconsciente, sin casco y con una importante pérdida de sangre en la zona de la cabeza.

Una ambulancia la trasladó luego al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue recibida en el área de la guardia y atendida. Llegó en estado crítico y quedó internada bajo estricta vigilancia médica debido a la magnitud de los traumatismos sufridos.

Se descartó la participación de terceros en el suceso y en la escena del hecho trabajaron peritos de la Policía Científica, para determinar de manera fehaciente las causas del siniestro. Se abrió una causa penal caratulada como “lesiones por accidente”.

Recordemos que en lo que va del año, ya perdieron la vida cuatro personas en nuestra ciudad en diferentes incidentes viales, y todas ellas resultaron motociclistas.