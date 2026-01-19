Ebrio al volante, volcó en pleno centro

Un auto conducido por un hombre ebrio volcó en pleno centro platense, aunque solo por milagro no hubo que lamentar víctimas.

El accidente tuvo lugar en horas de la madrugada en diagonal 73 entre 47 y 48, cuando quien manejaba la unidad no la pudo controlar. Luego se estableció que manejaba con 1,63 gramos de alcohol en sangre, cuando lo permitido es 0.5. Ante eso, se le labró una infracción y se secuestró el Chevrolet Corsa involucrado, que terminó con daños importantes en la carrocería, sobre todo en el parabrisas.

Se convocó a los peritos de la Policía Científica y se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción número 12 de Delitos Culposas, donde se abrió una causa caratulada “lesiones por accidente”.

Por el momento, el rodado quedará secuestrado a disposición del Juzgado de Faltas en turno.