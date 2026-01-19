Locura en Abasto: intentó matar a su novio atropellándolo

Al borde de la tragedia: así puede describirse el brutal incidente que tuvo lugar en nuestra región durante las últimas horas, y en el cual una joven atropelló a su novio con el fin de quitarle la vida, aunque por fortuna el hombre se recupera de manera favorable y ella se encuentra aprehendida, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, todo se descubrió cuando un llamado al 911 durante la mañana del domingo alertó sobre un posible accidente de tránsito en Abasto, más precisamente en la avenida 520 y 205. Hasta allí llegó un patrullero y vio tirado en el piso, sobre la banquina, a un sujeto, malherido y, a pocos metros, un Ford Focus estacionado.

Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando los vecinos les indicaron que no se trató de un choque común, sino que quien lideraba el coche (una mujer de 18 años) arrolló de manera intencional al ciclista, de 25 y pareja de ella. Siempre bajo los testimonios de los frentistas, habían discutido previo al arrollamiento.

Pericias

Una ambulancia terminó por trasladar a la víctima al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde se recupera de forma favorable y, debido a la gravedad del asunto, a la joven la arrestaron y la trasladaron a la comisaría Séptima, por el delito de “homicidio en grado de tentativa”.

Quedó a disposición de la UFI número 7, cuya titular ordenó los trabajos de los peritos en la escena, para determinar la mecánica del suceso y relevar pruebas. También solicitó que se secuestra la Mountain Bike y el vehículo, que culminó con el lado derecho del parabrisas destrozado.