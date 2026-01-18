Sátiro abusó de su sobrina de 11 años

Un operativo policial culminó con el arresto de un hombre acusado de haber abusado sexualmente en reiteradas ocasiones de su sobrina de 11 años. Tras una investigación que se inició durante 2025, el chacal fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso, el individuo, de 60 años, resultó apresado al ser interceptado en Ayacucho al 800, casi en el cruce con Olegario Víctor Andrade, en las cercanías de Villa Bengochea en la ciudad bonaerense de General Rodríguez.

El procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas que habían sido impartidas por la doctora Alejandra Silvana Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de los tribunales del distrito.

Del expediente que forma parte de la pesquisa, transcendió que la menor tuvo severos daños psicológicos como consecuencia de los ataques sexuales que sufrió. Asimismo, se asegura que el hombre comenzó con las violaciones a mediados del mes de marzo de 2025 y al quedar a solas con dicha víctima en la finca en la que residían.

La aberrante situación fue denunciada luego por la tía de la niña, quien tiene la tutela de la misma debido a que su madre es adicta al consumo de drogas, por lo que quedó bajo su cuidado.

Desde ese entonces, se llevó a cabo la investigación correspondiente para esclarecer el hecho, incluyendo una serie de tareas y recolección de testimonios. Con los datos recabados se ordenó la detención del acusado y su posterior traslado hasta la seccional policial.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Abuso sexual reiterado”, el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.