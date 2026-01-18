Hallaron con vida a la hermana de Marcos Acuña

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, hermana por parte de madre del campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, fue localizada este domingo en una zona rural de Zapala.

El rastrillaje se había iniciado el viernes, luego de su desaparición, y contó con la participación de efectivos policiales y personal especializado.

Tras el hallazgo, la mujer fue trasladada al Hospital de Zapala, donde permanece en observación y se le realizan estudios médicos.