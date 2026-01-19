Un joven fue atacado por una patota en La Plata y pelea por su vida

Un joven de nacionalidad uruguaya de 24 años pelea por su vida luego de haber sido atacado por una patota en Los Hornos, y sufrió puñaladas tan graves que debió ser operado y hasta el cierre de esta edición permanecía internado y entubado.

Fuentes policiales le contaron a este multimedio que todo tuvo lugar alrededor de las 6 del domingo en las calles 142 y 57, donde la víctima se encontraba sentada tomando algo. Entonces aparecieron al menos cuatro personas, entre hombres y mujeres, y lo increparon. La discusión escaló y entonces la horda de salvajes lo agredió con armas blancas, mientras parte de la secuencia quedaba registrada en cámaras de seguridad.

El damnificado recibió al menos cuatro heridas cortopunzantes: dos en la espalda, una en la entrepierna y una en la pierna, esta última de extrema gravedad, ya lo que lo llevó a perder una gran cantidad de sangre. “Llegó desangrado al hospital, casi se muere”, relató un familiar.

En primer término fue derivado a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos pero, debido a la complejidad del caso, de allí lo trasladaron al San Juan de Dios. Ahí fue intervenido quirúrgicamente de su pierna derecha, y actualmente se encuentra estable pero entubado.

Investigación

Los agentes de la fuerza encomendados a la resolución de la causa comenzaron a investigar e identificaron a los sospechosos. Poco después fueron arrestados dos mujeres mayores de edad, de 19 y 20 años, y dos menores de 16, todos bajo la carátula inicial de “lesiones graves”, que podría modificarse a “homicidio en grado de tentativa”. Ahora se busca establecer el motivo de la gresca, y si los involucrados se conocían entre sí.

Por lo pronto, los adolescentes fueron encerrados en un centro de recepción de menores de nuestra ciudad, por pedido de la UFI del Joven.