Un joven fue atacado por una patota en La Plata y pelea por su vida
Tiene 24 años y nacionalidad uruguaya. Recibió cuatro puñaladas y lo operaron por la cantidad de sangre perdida. Hay cuatro detenidos, dos de ellos menores.
Un joven de nacionalidad uruguaya de 24 años pelea por su vida luego de haber sido atacado por una patota en Los Hornos, y sufrió puñaladas tan graves que debió ser operado y hasta el cierre de esta edición permanecía internado y entubado.
Fuentes policiales le contaron a este multimedio que todo tuvo lugar alrededor de las 6 del domingo en las calles 142 y 57, donde la víctima se encontraba sentada tomando algo. Entonces aparecieron al menos cuatro personas, entre hombres y mujeres, y lo increparon. La discusión escaló y entonces la horda de salvajes lo agredió con armas blancas, mientras parte de la secuencia quedaba registrada en cámaras de seguridad.
El damnificado recibió al menos cuatro heridas cortopunzantes: dos en la espalda, una en la entrepierna y una en la pierna, esta última de extrema gravedad, ya lo que lo llevó a perder una gran cantidad de sangre. “Llegó desangrado al hospital, casi se muere”, relató un familiar.
En primer término fue derivado a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos pero, debido a la complejidad del caso, de allí lo trasladaron al San Juan de Dios. Ahí fue intervenido quirúrgicamente de su pierna derecha, y actualmente se encuentra estable pero entubado.
Investigación
Los agentes de la fuerza encomendados a la resolución de la causa comenzaron a investigar e identificaron a los sospechosos. Poco después fueron arrestados dos mujeres mayores de edad, de 19 y 20 años, y dos menores de 16, todos bajo la carátula inicial de “lesiones graves”, que podría modificarse a “homicidio en grado de tentativa”. Ahora se busca establecer el motivo de la gresca, y si los involucrados se conocían entre sí.
Por lo pronto, los adolescentes fueron encerrados en un centro de recepción de menores de nuestra ciudad, por pedido de la UFI del Joven.