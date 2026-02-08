Impactante choque en Ensenada: motociclista voló por el aire

Un impactante accidente de tránsito se registró en la vecina ciudad de Ensenada, en el que un motociclista voló por los aires luego de colisionar con el ciclomotor en el que se desplazaba.

El conductor del rodado circulaba por el Camino Vergara, cuando a la altura de la refinería de YPF fue embestido por un Volkswagen Fox de color negro. El fuerte golpe hizo que saliera despedido y cayera tendido sobre la cinta asfáltica.

Enseguida se dio aviso a las autoridades, y la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia en una ambulancia del SAME hasta el Hospital Horacio Cestino, donde quedó internada en observación.

Se supo que se trataba de un joven de 24 años que, a pesar del choque brusco y golpe contra el pavimento, no corría demasiado peligro para su salud, aunque está siendo monitoreado por los médicos.

Por su parte, el conductor del auto tenía algunos dolores en su cuerpo, por lo que también fue derivado al mismo nosocomio.