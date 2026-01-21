Delincuentes robaron un auto e incendiaron otro en Olmos

Un nuevo hecho delictivo se registró en la localidad platense de Lisandro Olmos, donde delincuentes robaron un automóvil y, por causas inexplicables, abandonaron otro vehículo al cual prendieron fuego antes de darse a la fuga.

El episodio sucedió durante la madrugada en las calles 203 y 47, donde los malvivientes sustrajeron un Fiat Uno de color rojo que pertenencia una familia que lo usa para trabajar.

Lo curioso del caso es que los implicados dejaron otro coche prendido fuego en la misma dirección, que sospechan que había sido robado con anterioridad.

Posteriormente, el Fiat fue divisado circulando por Ruta 36 en dirección a Melchor Romero, pero hasta el momento los sospechosos no fueron localizados.

Las víctimas realizaron al denuncia correspondiente para tratar de dar con los sospechosos, mientras que pidieron la colaboración de la comunidad para recuperar su auto.