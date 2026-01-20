Mató a un invitado durante una fiesta de 15

Una joven fue detenida en la provincia de Chaco acusada de haber matado en una fiesta de 15 a un invitado durante una pelea. y, según declararon testigos, el caos se desató cuando personas que no estaban en el festejo se acercaron a la vivienda.

El hecho ocurrió en un domicilio, cuando a las 3 un grupo de personas se acercó al lugar y comenzó a discutir con los invitados.

La gresca escaló en violencia y concluyó cuando un hombre de 24 años cayó al piso y, al observar la situación, los presentes constataron que tenía una puñalada en el pecho.

De manera inmediata el herido, identificado como Jorge Acevedo, fue derivado al hospital local por familiares, pero, minutos después, falleció, debido a la gravedad de la lesión.

Ante eso, la sospechosa fue capturada bajo el delito de “homicidio”.