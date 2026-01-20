Cinco muertos en accidentes de tránsito en lo que va del mes

Una de las mayores causas de muerte en la región sin dudas son los accidentes de tránsito, donde generalmente la imprudencia al volante es uno de los factores fundamentales que desencadenan los choques. Tan es así, que en lo que va del mes, ya se registraron al menos cinco casos fatales y se incrementó la preocupación debido a otro dato alarmante: en menos de tres semanas, la cifra ya es igual a la de enero del año pasado.

Uno de los últimos episodios se registró durante la madrugada del pasado domingo en la localidad platense de Melchor Romero, donde una mujer de 47 años que circulaba en moto perdió el control y cayó contra el asfalto. Tras varias horas de agonía, finalmente ayer se confirmó su deceso mientras estaba internada en el Hospital Alejandro Korn.

De acuerdo a la informado por los voceros abocados al caso, el siniestro tuvo lugar sobre la avenida 520 entre las calles 165 y 166. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades mediante el 911 sobre la presencia de una persona que estaba tendida en el suelo junto a una Mondial Max 110 cc. Luego fue trasladada en una ambulancia del SAME hasta el mencionado nosocomio, donde perdió la vida pese a los esfuerzos de los médicos.

La víctima fatal fue identificada posteriormente como Valeria Liliana Arroyo y por el momento se desconocen cuáles fueron los motivos que provocaron el incidente. Lo cierto es que, según los datos preliminares de la investigación, la mujer no habría tenido colocado en casco al momento de la colisión, lo que hizo que el golpe resultara fatal.

Más accidentes

El primer día del 2026 se registró el primer fallecimiento del año producto de accidentes de tránsito, cuando en la localidad de Abasto, más precisamente en 520 y 209, dos motos colisionaron entre sí. Como saldo murió un joven de 29 años identificado luego como Braian Emanuel González.

Tres jornadas después, el 4 de enero, un hombre de 34 años perdió la vida en Los Hornos mientras se desplazaba a bordo de una Zanella ZA con la cual chocó contra una Renault Kangoo en la zona de avenida 66 entre 133 y 134. A pesar de haber sido trasladado primero al hospital Alejandro Korn y luego al Sanatorio Argentino, murió el pasado 12 de enero luego de ocho días de internación.

En tanto, el 9 de enero, un sujeto de 34 años identificado como Maximiliano Nicolás Paz murió en Villa Elisa tras colisionar con su Honda Storm y el 11 de enero, sobre la Ruta 2 a la altura del kilómetro 77,5 una jubilada oriunda de City Bell que iba como acompañante en una moto, perdió la vida luego de que el rodado impactara contra un automóvil.