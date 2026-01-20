Femicidio en un basural: la caída del implicado y su impactante pasado

El presunto asesino de Erika Antonella Álvarez (25), quien fue hallada asesinada en un basural de Tucumán el pasado 8 de enero, fue detenido en Pilar y ahora se espera por su declaración, informaron fuentes policiales.

Felipe Sosa (50), empresario de seguridad privada, exteniente de Infantería del Ejército Argentino y miembro de la Legión Extranjera de Francia, con residencia en la ciudad tucumana de Yerba Buena, fue apresado el viernes en la localidad bonaerense de Fátima, partido de Pilar, por personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, y ahora, tras ser trasladado a su provincia de origen, deberá presentarse ante la fiscalía actuante.

Si bien aún se desconocen los motivos del femicidio, se estableció que ambos involucrados se conocían previamente y compartieron diferentes reuniones.

La Justicia sospecha que el crimen no fue perpetrado por una sola persona, y se basan en que el cuerpo de la víctima fue trasladado del lugar donde fue asesinada al basural donde apareció, sin ropa ni pertenencias, en lo que habría sido un intento deliberado de borrar pruebas. “El modo en que se descartó el cadáver indica conocimiento y logística”, dijeron los voceros. Las hermanas de la fallecida, a su vez, señalaron que “esto es más grande” y que no es un hecho aislado ni de un único responsable.

Ante eso, una expareja del apresado sería investigada, ya que testigos señalaron que estaba celosa de Erika, porque al ser más joven llamaba la atención de quien fue su novio en varias de las reuniones en la que también estuvo ella.

La investigación

La Policía de Tucumán, apenas notó que Sosa había escapado hacia Buenos Aires dio el alerta a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal.

Los detectives de esa área fueron designados por el Comando Único Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, y lo solicitó el fiscal de Feria de la Unidad Fiscal de Homicidios.

La damnificada fue hallada asesinada el 8 de enero en un basural de la zona del barrio Manantial Sur de la capital tucumana, por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza y dieron aviso al descubrir una bolsa de residuos con un cuerpo en su interior.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que murió a causa de un traumatismo craneofacial grave con luxación cervical, siendo la mecánica de muerte golpes contundentes en la cabeza y el rostro, además de una lesión letal en las vértebras del cuello, lo que evidencia la extrema violencia del ataque sufrido.

A los investigadores les llamó la atención la forma en que se hallaba maniatado el cadáver y la utilización de nudos del tipo militar empleados para ello.

La Policía tucumana realizó un allanamiento en un domicilio vinculado al prófugo, donde estaba su ex y este relató que Sosa se habría ausentado desde Yerba Buena hacia la capital de esa provincia o directamente había fugado hacia Buenos Aires a bordo de una motocicleta TKM.

Los uniformados secuestraron un recibo de venta de ese rodado, en el que solo figuraba la fecha de adquisición y la firma y nombre de una mujer que habría recibido la suma en efectivo de cuatro millones de pesos.

Los efectivos establecieron que el prófugo habría entregado en parte de pago una moto de la misma marca usada de su titularidad y dinero efectivo, a cambio de la motocicleta KTM modelo 1290S.

Con todos esos datos -también los de la patente-, la Federal emitió un alerta y fue así que al consultar con el Municipio de Pilar, surgió por medio del Anillo Digital que ese vehículo entró al distrito el 13 de enero 11.51. Allí pudo determinarse que en un Barrio Privado de Pilar, residiría un hermano del prófugo, por lo que los uniformados se dirigieron hacia allá.