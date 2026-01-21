Villa Elvira: robó dos días seguidos en una casa y temen nuevos ataques

Los vecinos de la localidad platense de Villa Elvira están bajo alerta debido a una serie de robos consecutivos que ocurrieron en una vivienda y creen que pueda haber más ataques. En ese marco, las cámaras de vigilancia del barrio captaron los movimientos del principal sospechoso y las imágenes fueron difundidas para alertar a la comunidad.

Los episodios se registraron dos días seguidos en una propiedad ubicada en la zona de las calles 115 entre 79 y 80. En un primer momento, el sujeto se coló en la finca durante mañana del pasado domingo y sin importarle el peligro de ser descubierto, actuó a plena luz del día. Había pasado pocos minutos de las 9 cuando el hampón se metió al domicilio para llevarse una importante cantidad de herramientas.

Entre otras cosas, el ladrón se alzó con varias herramientas de trabajo, con las cuales se dio a la fuga. Pero al parecer, el botín no lo convenció porque regresó al inmueble a la mañana siguiente y pasadas las 8 de la mañana volvió a inmiscuirse en la casa para seguir sustrayendo todo tipo de objetos a los cuales pueda sacarles algo de rédito posterior.

En este segundo escruche el malviviente se llevó una moladora, una agujereadora y una lijadora. Pero lo que más preocupación generó en la víctima es que dejó acomodados otros elementos, tal vez con la intención de regresar a buscarlas en otra ocasión.

Los frentistas sospechan que es alguien de la zona, por lo que pidieron que se incrementen los controles y con las grabaciones difundidas puedan identificarlo para luego detenerlo.

Atraco en Los Hornos

Por otro lado, se registró un episodio bajo la misma modalidad del escruche en la localidad platense de Los Hornos, donde un desconocido entró a una vivienda para llevarse cualquier elemento de valor que esté a su alcance.

El hecho tuvo lugar en una casa de calle 158 bis y 72, y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de vigilancia, en las que se lo puede observar vistiendo una campera negra con detalles en rojo y una gorra negra y blanca.

Los vecinos creen que se trata de un sujeto que vive por la zona de Villa Elvira, donde residía su hermano, al cual visitaría asiduamente. Las imágenes ya fueron compartidas a las fuerzas de seguridad para iniciar la investigación correspondiente y así poder atrapar el ladrón que tiene al acecho a todo un barrio.