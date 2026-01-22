Despidieron al menor ultimado por policías durante una persecución

Familiares, amigos y vecinos de Uriel Alejandro Giménez, el delincuente de 12 años que fue abatido durante una persecución en Remedios de Escalada, lo despidieron ayer de manera masiva en un velorio de Caseros, para luego darle el último adiós en el cementerio de Podestá.

“Para todos los que preguntan, vamos a estar velando a Uriel en Caseros, en la calle Fischetti al 4600”, informó un familiar del menor. El encuentro se extendió desde las 11 del miércoles hasta las 15, y luego fue trasladado al Cementerio de la mencionada localidad del conurbano bonaerense.

El hecho sucedió este martes a la madrugada, cuando personal policial de Tres de Febrero intentó identificar a los ocupantes de un auto Fiat Uno, pero los jóvenes a bordo del mismo se dieron a la fuga y comenzaron a repeler el accionar con disparos de arma de fuego.

De este modo, los agentes repelieron el embiste e iniciaron la persecución, la cual concluyó en el Barrio de Emergencia Puerta 8.

Allí al menos dos hombres que estaban armados huyeron a pie, dejando abandonado el vehículo y a un adolescente fallecido dentro.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, quien dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional (ya que la Bonaerense no puede participar debido a que los numerarios afectados pertenecen a esa fuerza ) y dentro del rodado se incautaron varias vainas servidas.

Por resolución judicial, no se adoptó temperamento restrictivo contra el personal policial actuante, mientras que se determinó que el menor fallecido registra antecedentes por el delito de “encubrimiento” de fines de octubre del año pasado.

“Solo vos y yo sabemos lo que pasamos juntos. Espero tengas tu paz, amor de la hermana. Te amo con todo mi ser”, expresó Kiara, hermana de Uriel, en redes sociales.