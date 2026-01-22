Un hombre apuñaló a un pastor en una iglesia de Villa Elvira

Momentos de extrema tensión se vivieron en un templo de la localidad platense de Villa Elvira debido a un violento episodio, en el cual un hombre atacó con una cuchilla a un pastor. La víctima resultó con una herida en su cuerpo mientras que se investigan las causas de la salvaje agresión, aunque trascendió que fue sin ningún motivo aparente.

Según la información aportada por los voceros abocados al caso, todo sucedió en una iglesia ubicada en la zona de la avenida 7 entre las calles 82 y 83. Tras una alerta radial mediante el sistema de emergencias 911, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Octava se dirigió hasta el lugar de los hechos por una denuncia que indicaba un conflicto en proceso.

Al arribar se encontraron con dos sujetos forcejeando en el suelo y enseguida notaron que uno de ellos portaba un arma blanca. Por esta razón decidieron intervenir para separar a las partes y quitarle la cuchilla al presunto atacante que, de acuerdo a lo que trascendió, estaba fuera de sí. A partir de entonces comenzaron las averiguaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Tras entrevistarse con la víctima, un pastor de 52 años, éste les comentó a los uniformados que el otro implicado (un hombre que suele acudir al templo asiduamente) se abalanzó sobre él e intentó apuñalarlo prácticamente sin mediar palabra. Ante esta situación, el religioso se defendió para evitar un riesgo mayor hacia él, por lo que ambos se trenzaron entre empujones y cayeron al piso.

Incautaron el arma

El damnificado también relató que el atacante lo amenazó de muerte, presuntamente sin tener motivos para hacerlo. De todos modos, es materia de investigación y con los datos recolectados por los agentes, buscan afinar los detalles sobre el caso.

Lo que sí se confirmó es que, como resultado del forcejo y la agresión, el pastor resultó con una herida cortante en uno de sus hombros, aunque no revestían demasiada gravedad para su salud, por lo que no requirió un traslado hacia un hospital.

En ese marco, una vez que lograron calmar las aguas, los efectivos policiales redujeron al atacante y le incautaron una cuchilla de tipo carnicero con el mango de color blanco, elemento que ya forma parte del expediente y se espera que sea peritada.

En este sentido, lo arrestaron y procedieron al traslado posterior hasta la dependencia policial. Como parte de la pesquisa, se dispuso la evaluación psiquiátrica del acusado.

En tanto, en el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de La Plata, caratulando la causa preventivamente como “lesiones”.