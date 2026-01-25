Dos hombres heridos tras una feroz balacera

Un episodio de extrema gravedad dejó como saldo dos hombres heridos tras una violenta balacera, en una zona en la que, hace un tiempo se llevaron a cabo una serie de allanamientos vinculados al narcotráfico. Las víctimas tuvieron que ser trasladas de urgencia hasta el centro de salud más cercano, donde quedaron internadas en observación.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso, los hechos ocurrieron cerca de las 21 horas en el barrio San Martín Sur de la ciudad santafecina de Rosario, más precisamente en la calle Pago de los Arroyos al 6800, en una zona periférica cercana al barrio Las Flores, donde los damnificados fueron emboscados mientras se desplazaban en bicicleta.

En ese marco, según lo señalado por las fuentes policiales, ese sector del vecindario permanece bajo una estricta vigilancia tras haber sido escenario de una serie de allanamientos recientes por narcomenudeo y homicidios. En este sentido, se refuerza la hipótesis de un ataque vinculado a la conflictividad criminal que atraviesa el extremo sur de la ciudad.

De todos modos, todo es materia de investigación, por lo que tampoco se descarta que se haya tratado de algún ajuste de cuentas que también pueda estar vinculado a la disputa del territorio por la venta de estupefacientes. Lo cierto es que la fuga balacera alertó a los vecinos del barrio, quienes enseguida se comunicaron con las autoridades.

Quedaron internados

Luego de un llamado al sistema de emergencias 911, el personal de salud coordinó el traslado de los heridos hacia distintos centros asistenciales. Uno de ellos, identificado como Brian Daniel P., de 33 años, fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con impactos de bala en la espalda, pelvis, glúteo y muñeca, donde "fue operado y se encuentra estable".

En tanto que, la otra víctima, Lisandro Joel L., de 24 años, ingresó al Hospital Provincial donde quedó alejado con una lesión en la caja torácica, aunque los voceros del caso confirmaron que “no corre riesgo de muerte”.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia y la Comisaría N° 21, quienes trabajan para determinar la identidad de los agresores y el móvil de la balacera