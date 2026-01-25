Delincuentes asaltaron a un camionero y le robaron 25 millones de pesos

Motochorros se alzaron con un millonario botín luego de asaltar a un camionero en la localidad platense de Ángel Etcheverry, en un violento episodio que incluyó amenazas con arma de fuego. La víctima estaba a punto de salir de viaje cuando de pronto fue sorprendido por los hampones que le sustrajeron una gran cantidad de dinero en efectivo.

El episodio sucedió durante la noche, alrededor de las 22:30, en la zona de las calles 231 entre 44 y 45, en momentos en los cuales el damnificado se prestaba a iniciar camino hacia la ciudad balnearia de Mar del Plata. De pronto aparecieron dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, quienes lo sorprendieron cuando estaba subiendo al vehículo.

Como suele suceder en los robos bajo esta modalidad, uno de los maleantes descendió del ciclomotor y fue directamente hacia donde estaba su presa. El mismo hampón se subió al camión y enseguida le pidió que le diera la plata que estaba llevando, por lo cual se sospecha que los implicados contaban con algún tipo de información de antemano.

Además, lo amenazaron con armas y uno de los datos que refuerza la hipótesis de inteligencia previa es que solamente se llevaron el bolso que contenía el dinero que estaba destinado a productores rurales de Mar del Plata. Asimismo, trascendió que no le sustrajeron sus objetos personales como el teléfono celular o la Tablet que llevaba consigo.

Buscan a los ladrones

Finalmente, en pocos segundos, los motochorros se alzaron con un jugoso botín que de acuerdo a las estimaciones asciende a los 25 millones de pesos entre efectivo y cheques. Tras ello escaparon a gran velocidad perdiéndose entre las calles del barrio, aunque parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

En las imágenes se pueden observar algunos movimientos de los ladrones que refuerzan la versión de algún presunto entregador. Entre otras cosas, con la grabación se puede reconstruir un camino de seguimiento en el cual los malvivientes esperaron el momento preciso para actuar y dar el millonario golpe. Incluso buscan otras filmaciones debido a que se presume que llegaron al lugar de los hechos desde el puente de la Ruta 2.

En cuanto a la víctima, resultó ilesa y solo sufrió algunos golpes por parte de los cacos. Tras el lamentable episodio, fue hasta la seccional a realizar la denuncia formal durante la madrugada y desde entonces comenzó la investigación al respecto.

En el caso tomó intervención la comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, en conjunto con la UFI en turno de La Plata. Hasta el cierre de esta edición, los sospechosos continuaban prófugos de la justicia y poco se sabía sobre ellos, por lo que son intensamente buscados por las autoridades policiales y judiciales.