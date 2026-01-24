La Plata, a merced de la delincuencia

Mientras la Policía hace la vista gorda ante el incremento incesante de la inseguridad en las calles de nuestra ciudad, los robos continúan perpetrándose de manera indiscriminada.

En las últimas horas, un grupo de vándalos destrozó a las patadas un portón de un edificio ubicado en 61 entre 3 y 4 de El Mondongo y se apoderó de diferentes elementos de valor. Aunque el incidente quedó registrado en una cámara de seguridad, los agentes de la fuerza todavía no lograron dar con los implicados, quienes se mantienen prófugos, para temor de toda la población.

Como si fuese poco, los vecinos del área señalaron que no se trató de un caso aislado, sino que ya se vienen materializando incidentes similares, todos patentados por la impunidad.

Investiga la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, aunque todavía no hay pistas firmes para dar con los maleantes.

“Tardan pocos segundos en llevar a cabo sus planes, y nunca los agarran”, denunció un frentista, completamente indignado.