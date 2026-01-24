Horror en el Teatro Argentino

Lejos del show y del glamour, ayer a la mañana se vivieron momentos de terror en el Teatro Argentino, ubicado en pleno centro, tras la aparición del cadáver de una joven, señalaron fuentes policiales.

En el marco de una recorrida de rutina, personal de seguridad halló en el subsuelo del sitio, ubicado en 10 y 53, a una persona, que aparentemente se habría arrojado al vacío. Poco después, los paramédicos que llegaron en una ambulancia determinaron el fallecimiento, y la principal hipótesis que manejan los investigadores es el del suicidio.

Tomó intervención la UFI 7 y se ordenó la correspondiente operación de autopsia para revelar la mecánica del deceso. Por lo pronto, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Trabajaron en la escena del suceso los peritos de la Policía Científica.

Cerca del cuerpo había una mochila y en su interior se encontró documentación de la fallecida, tratándose de una persona trans de 26 años.