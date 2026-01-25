Tragedia en Tolosa: un nene de 2 años murió tras ahogarse mientras cenaba





Un dramático episodio sacudió este domingo por la noche a la localidad de Tolosa, en La Plata, donde un nene de apenas dos años perdió la vida tras atragantarse mientras cenaba con su familia.



La víctima fue identificada como Liam Mahún. Según relató su mamá, el pequeño comenzó a ahogarse de manera repentina mientras comía en su vivienda ubicada en la zona de 521 entre 116 y 117. Al notar que no podía respirar, la mujer lo tomó en brazos y, en medio de la desesperación, lo trasladó de urgencia al Hospital Gutiérrez.



El ingreso al centro de salud se produjo alrededor de las 21:20. Allí, el médico de guardia intentó reanimarlo durante varios minutos, pero pese a los esfuerzos realizados, el niño no respondió a las maniobras y se confirmó su fallecimiento.



Ante lo ocurrido, intervino la Justicia y el fiscal de turno ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte y confirmar si se trató efectivamente de un atragantamiento o si existió algún otro factor que haya provocado el deceso.



