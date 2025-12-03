Sangriento robo en City Bell: le desfiguraron la cara

Un vecino de City Bell fue víctima de una brutal entradera durante la madrugada, cuando dos delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda y lo atacaron mientras dormía. Según reconstruyó la víctima, los intrusos lograron entrar sin hacer ruido y lo sorprendieron en la habitación, donde lo golpearon con la culata de un arma, le rompieron la nariz y luego le dispararon en el torso aun cuando no opuso resistencia.

Los asaltantes escaparon rápidamente con dinero y objetos de valor, dejando al hombre herido y ensangrentado en el piso. Tras lograr pedir ayuda, fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió puntos en la cabeza y el rostro, y quedó en observación por la herida de bala.

El caso generó fuerte preocupación entre los vecinos, que vienen advirtiendo un incremento de robos y entraderas en distintos sectores de City Bell. Muchos aseguran sentirse desprotegidos por la escasa presencia policial nocturna y temen que los hechos se vuelvan cada vez más violentos.

La investigación quedó en manos de la comisaría Décima y de la Policía Científica, que trabajan para identificar a los atacantes. Mientras tanto, el episodio vuelve a encender reclamos por mayor seguridad en una zona que, según los residentes, viene registrando una escalada delictiva constante.

Un colectivero víctima de motochorros en Villa Elvira reaviva el reclamo por seguridad

En otro hecho reciente, un chofer de la línea 520 fue sorprendido por dos motochorros mientras circulaba en moto por Villa Elvira alrededor de las 6.30 de la mañana. Los agresores lo atacaron: uno le pegó en el casco con la culata de un arma y le robaron su motocicleta. La víctima resultó aturdida pero sin heridas graves; pudo pedir ayuda y luego denunció lo ocurrido ante la comisaría correspondiente. Es otro indicio de la creciente inseguridad que golpea distintos barrios de La Plata, donde no sólo las viviendas son blanco de asaltos violentos, sino también personas en la vía pública a primera hora del día.

El repunte de estos episodios —uno en una vivienda en City Bell, otro en la vía pública en Villa Elvira— pone de relieve una situación de vulnerabilidad creciente. Vecinos y trabajadores reclaman una presencia policial más activa, patrullajes frecuentes y políticas concretas de seguridad para frenar una escalada delictiva que parece multiplicarse sin freno.