Ataque de cacos en un edificio de La Loma

Un edificio de La Loma fue blanco de la delincuencia, cuando dos cacos pretendieron ingresar al mismo durante la noche del domingo, señalaron ayer desde la fuerza.

Los cacos llegaron hasta la construcción de 27 entre 44 y 45 y, encapuchados para no ser identificados, golpearon contra la puerta. Los estruendos alertaron a uno de los residentes quien, junto a su pareja, se acercó al balcón para ahuyentarlos.

Los cacos se fueron y su accionar quedó registrada en una cámara de seguridad, que ahora está en poder de los agentes de la comisaría Cuarta, para ver si pueden dar con ellos.

Tras el incidente, los residentes escribieron en el grupo interno de WhatsApp y minutos después se acercó dos patrulleros, que realizaron un recorrido por la zona.