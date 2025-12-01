Cuádruple femicidio de La Loma: el remisero, a juicio

El cuádruple crimen de La Loma, que horrorizó a toda la ciudad de La Plata, sigue vigente 14 años después y, en este sentido, hoy a las 10 comenzará el juicio contra Marcelo Tagliaferro, el remisero acusado de “falso testimonio calificado”. Además, también será juzgada Patricia Godoy, una vecina de Osvaldo “Alito” Martínez. Ambos llegan al debate en libertad.

Los femicidios tuvieron lugar en un PH de 28 entre 41 y 42 la noche del 27 de noviembre de 2011 y la madrugada del día siguiente, y el principal sospechoso inicial fue Martínez, pareja de una de las víctimas.

Sin embargo, en 2014 el Tribunal Oral N°3 lo absolvió por unanimidad y condenó como autor de los crímenes a Javier “La Hiena” Quiroga, quien permanece tras las rejas. Esa decisión fue ratificada por unanimidad en Casación y en la Suprema Corte bonaerense.

Martínez, particular damnificado

Tagliaferro quedó envuelto en la causa porque declaró en un primer momento que, al llevar hasta el lugar a Marisol Pereyra, otra de las víctimas, vio a un hombre de entre 20 y 40 años, con el torso desnudo, salir a recibirla, aunque dijo no poder identificarlo. Horas más tarde, luego de ver la imagen de Martínez en los medios, modificó su testimonio y aseguró poder reconocerlo como el hombre que vio esa noche.

Su abogado era Fernando Burlando, y resolvió presentarse voluntariamente ante la fiscalía, además de anotarse para cobrar la recompensa de $300.000 que la Provincia ofrecía por información en la causa.

Al quedar absuelto Martínez, se corroboró que las palabras del remisero eran falaces y se lo denunció, por que años después su causa llega a debate.

En tanto, en la instrucción hecha por la fiscal Ana Medina también se involucra a Godoy. Esta mujer sostuvo que vio a Alito bajar de su Fiat Uno e ingresar a su casa de Melchor Romero la madrugada de los sangrientos sucesos. En su momento, eso colaboró para que el fiscal interviniente, Álvaro Garganta, definiera la situación de Martínez, quien siempre sostuvo que esa noche no salió de su domicilio y que se mensajeó con su pareja, Bárbara Santos, una de las víctimas. “Le dije al fiscal que me quedé mirando una película de Angelina Jolie, Agente Salt. Lo corroboró y aun así eligió acusarme”, recordó el hombre, en cuya escena del crimen no se halló un solo rastro.

Marcelo Tagliaferro será defendido por Gonzalo Escaray, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Mariano Sibuet ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata.

El particular damnificado es Osvaldo Martínez, representado por los abogados Sebastián Chouela y Belén Chapur.