Amenaza de una masacre a tiros en la UNLP: “Todos nos vamos a ir con el diablo”

Una amenaza de “masacre” al estilo norteamericano sorprendió a las autoridades de la Facultad de Artes en la Universidad de La Plata, y decidieron suspender las clases, informaron voceros oficiales.

Según la copia del mail al que accedió Trama Urbana, la persona implicada amenazó con una matanza masiva en el asunto: “Voy a fusilarlos a todos”. El remitente utilizó la cuenta “Belcebu 764” ([email protected]).

El mensaje a las autoridades fue: “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la Untref. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”.

Al pie del mensaje se adjuntó la imagen de dos armas de fuego, ambas largas y de guerra, una de ellas es el conocido AK 47.

El caso derivó en la evacuación del edificio de la facultad de Artes y de otras casas de estudios de la UNLP. Ahora se abrió una investigación para dar con el implicado y se esperan avances por parte de la Policía Federal.

En tanto algunos chats entre la comunidad estudiantil también trascendieron y sumaron incertidumbre y tensión. Si bien no se registraron heridos, se instó al personal de seguridad de la UNLP a extremar las medidas de prevención y alerta para las próximas horas.

¿Qué es el “Grupo 764”?

Según indicaron fuentes del caso semanas atrás cuando comenzaron a aparecer estas amenazas, “no hay evidencia de la existencia del grupo en Argentina, sí en Estados Unidos, donde se arrestó a algunos de sus miembros”. Se trata de una red satánica de extrema derecha, cuyas víctimas suelen ser adolescentes. En los casos más graves, han sido vinculados con inducciones al suicidio de niños y adolescentes.

El FBI los describió como “depredadores cibernéticos”, una organización compuesta por violentos que se ponen en contacto con adolescentes a través de plataformas como Discord, Roblox, Telegram y 8chan. A partir de una “amistad” los traccionan para tener comportamiento sexual y violento, vinculado a la pornografía, a dañar mascotas e incluso a dañarse o suicidarse, según indicó ABC News.