Operativo nacional: recuperan más de 80 mil ampollas de fentanilo contaminado en ocho provincias

La Policía Federal Argentina recuperó más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado durante una serie de operativos coordinados en establecimientos de salud de La Plata, Junín, Olavarría, Bahía Blanca, Balcarce, Chivilcoy y en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Formosa.

El procedimiento se realizó en el marco del Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado, instruido por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La investigación se inició tras confirmarse las primeras muertes vinculadas al uso de un lote adulterado. Ante esa situación, la ANMAT presentó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública por presuntas irregularidades detectadas en un laboratorio proveedor.

Frente a la gravedad del caso, la información fue elevada al Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, con la Secretaría Nº8 de Ramiro Riera. La Justicia ordenó profundizar la trazabilidad del producto y determinar el alcance de su distribución en el sistema sanitario.

Con el aporte técnico de ANMAT, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, los investigadores lograron identificar a dos laboratorios como presuntos responsables del suministro del lote contaminado. También detectaron 187 establecimientos sanitarios vinculados a su distribución, entre ellos droguerías, sanatorios y clínicas.

Al menos 40 de esos centros habían recibido ampollas adulteradas, que debieron ser retiradas de manera urgente para evitar nuevos riesgos para pacientes y personal médico.