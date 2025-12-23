Tragedia en La Plata: murió un hombre en un incendio

Un hombre de aproximadamente 50 años murió en las últimas horas al quedar atrapado entre las llamas del incendio que afectó su casa de Los Hornos, informaron ayer fuentes policiales y judiciales consultadas por este multimedio.

De acuerdo a los voceros, todo se desarrolló durante la madrugada de este lunes en un domicilio emplazado en las calles 80 entre 131 y 132, donde la víctima, identificada de manera oficial como Jorge Fabián Taylon, residía solo. Según los voceros, el resto de sus parientes tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por cuestiones que hasta el cierre de la presente edición estaban siendo analizadas por la Justicia interviniente, en un momento dado la construcción empezó a incendiarse, con el damnificado en su interior. Al parecer este detectó el siniestro y quiso escapar del mismo, motivo por el cual se dirigió hasta la puerta, con el fin de escapar.

No obstante, cuando llegó se desvaneció, por la ingesta de humo, y quedó allí tendido, inconsciente. Poco después, tras un llamado al servicio de emergencias 911, acudieron móviles de la fuerza y bomberos. Uno de estos vio al hombre y comenzó con las tareas de reanimación, hasta que arribó una ambulancia. Los paramédicos continuaron con las maniobras de RCP, que resultaron en vano.

Las llamas fueron sofocadas poco después, antes de que afectaran a residencias vecinas, y una morguera trasladó el cadáver al depósito del cementerio, a la espera de la correspondiente autopsia para determinar los causales del deceso.

La UFI número 2 en turno caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte” y ordenó el trabajo pericial de los expertos de la Policía Científica, con el fin de saber qué originó el fuego que terminó siendo mortal.