Murió un hombre en un trágico accidente en Los Hornos

El mes de diciembre continúa siendo trágico con nuevos accidentes de tránsito que termina en fatalidades. En este caso se registró un nuevo choque en nuestra ciudad, esta vez en la localidad de Los Hornos, donde un hombre de 49 años perdió la vida luego de impactar contra otro rodado mientras conducía su motocicleta.

Este nuevo episodio se suma al ocurrido días atrás, donde un padre y su hija de 17 años murieron en un siniestro vial en la Ruta 2, a la altura de Lisandro Olmos. Según consta en el parte oficial al que accedió Trama Urbana, todo sucedió en la zona de las calles 155 entre 67 y 68, aunque las circunstancias de la situación no están del todo claras.

De acuerdo a lo que trascendió, la víctima se desplazaba a bordo de una Motomel 110 de color negro, cuando por motivos que están bajo investigación policial, impactó contra una camioneta 4x4 marca Ford Ranger y, tras el fuerte golpe, quedó tendido sobre la cinta asfáltica con visibles signos de dolor y aparentes lesiones.

Los uniformados fueron alertados de lo sucedido mediante un llamado al sistema de emergencias 911 y el personal del Comando de Patrullas La Plata ocurrió al lugar de los hechos. Debido al panorama con el que se encontraron, solicitaron la presencia de los profesionales de la salud, que arribaron en una ambulancia del SAME.

Murió poco después

Los médicos lo asistieron en el lugar y decidieron que debía ser trasladado hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, debido a que el hombre se encontraba inconsciente y presentaba una fractura expuesta en su pierna derecha. De esta forma, lo llevaron al nosocomio mientras en la zona se llevaron a cabo una serie de pericias por parte de la Policía Científica tendientes a esclarecer el hecho.

En un primer momento, el motociclista ingresó al centro de salud por el sector de la guardia, pero, lamentablemente, horas después del accidente de tránsito se confirmó su deceso. La víctima fue identificada de manera oficial como Hugo Daniel Borgert, con domicilio a unas pocas cuadras del lugar en el cual se produjo el fuerte impacto.